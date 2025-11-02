Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Karayipler açıklarında gerçekleşen saldırı, ABD’nin Latin Amerika bölgesinde askeri faaliyetlerini yeniden yoğunlaştırdığını bir kez daha ortaya koydu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla yürütülen operasyonda “uyuşturucu taşıdığı” öne sürülen bir geminin vurulduğunu bildirdi.

Pentagon kaynaklarına göre ABD donanmasına bağlı unsurlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda gemi ağır hasar aldı ve üç mürettebat yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili detaylar açıklanmazken, hedef alınan geminin hangi ülkeye ait olduğu ya da uluslararası sularda mı yoksa bölgesel karasular içinde mi vurulduğu konusunda net bilgi verilmedi.

Latin Amerika basınında yer alan yorumlarda, Washington’un bu operasyonu “uyuşturucuyla mücadele” kisvesi altında Karayipler ve Güney Amerika üzerindeki etkisini güçlendirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Bölge ülkeleri, ABD’nin son dönemde bu tür operasyonlarla egemenlik sınırlarını ihlal ettiğini ve “tek taraflı askeri dayatmalara” geri döndüğünü vurguluyor.

Analistler, söz konusu saldırının yalnızca bir “uyuşturucu operasyonu” değil, aynı zamanda ABD’nin bölgedeki siyasi nüfuzunu yeniden tesis etme hamlesi olduğunu ifade ediyor. Özellikle Venezuela, Küba ve Nikaragua gibi Washington’la gerilim yaşayan ülkeler, bu gelişmeyi “bölgesel istikrara yönelik açık bir tehdit” olarak nitelendirdi.