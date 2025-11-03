Arakçi: “Suriye’nin Parçalanmasına İzin Vermeyeceğiz – İsrail’le Yeni Bir Savaşta Daha Hazırız”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Katar merkezli El-Cezire televizyonuna verdiği özel röportajda bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, Suriye’nin karşı karşıya olduğu tehditlerin yalnızca terör örgütlerinden değil, aynı zamanda ülkeyi zayıflatmayı hedefleyen dış müdahalelerden kaynaklandığını belirterek, “Suriye’nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Ülkenin parçalanmasına ya da kimsenin çıkar hesaplarına alet edilmesine izin vermeyeceğiz,” dedi.

İranlı Bakan, İsrail’in son dönemdeki saldırgan tutumuna da değinerek, “Tel Aviv yönetimi bölgedeki ateşi büyütmeye çalışıyor. Ancak biz geçmişten farklı bir noktadayız; direniş ekseni bugün çok daha güçlü, tecrübeli ve hazırlıklı,” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD ile olası nükleer müzakerelere de değinerek, İran’ın hiçbir zaman diyalogdan kaçmadığını ancak adil ve karşılıklı saygıya dayalı koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı. “Bizim için müzakere, baskı altında bir teslimiyet değil; eşit koşullarda, haklarımızın tanındığı bir süreçtir,” diye konuştu.

Suriye meselesinin bölgesel güvenliğin kalbinde yer aldığını belirten Arakçi, çözümün yalnızca bölge ülkeleri arasında sağlanacak işbirliğiyle mümkün olabileceğini ifade etti. “Bölge halkları kendi geleceklerini kendileri belirlemelidir. Dış güçlerin müdahalesi, yalnızca yeni krizlerin doğmasına yol açar,” dedi.

Arakçi’nin açıklamaları, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yönelik hava saldırılarını artırdığı ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını yeniden gündeme getirdiği bir dönemde geldi. Tahran yönetimi ise bu süreçte hem siyasi hem de askeri alanda “direniş ekseninin koordinasyonunu güçlendirme” mesajı veriyor.