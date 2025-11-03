Suriye’de Dolarizasyon: Krizin Zorladığı Toplumsal Uzlaşma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’de ekonomik kriz derinleşirken, halkın günlük yaşamında dolar kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekonomistler, dolarizasyonu “planlı bir tercih” olarak değil, kriz karşısında halkın ve piyasaların geliştirdiği zorunlu bir çözüm olarak değerlendiriyor.

Benzer durumlar daha önce Lübnan, Irak ve Ekvador gibi ülkelerde de görülmüştü. Bu ülkelerde hükümetler, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu frenlemek amacıyla doları fiilen benimsemişti. Ancak Suriye örneğini özgün kılan, ülkenin parasal kurumlarının büyük ölçüde işlevsiz hâle gelmiş olması. Merkez bankası ve diğer finansal kurumların ekonomik kriz karşısında etkisiz kalması, dolar kullanımını günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası hâline getiriyor.

Analistler, dolarizasyonun sadece fiyatları dengelemek amacıyla başvurulan bir yöntem olmadığını, aynı zamanda halkın yaşam güvencesini koruma stratejisi olarak da ortaya çıktığını belirtiyor. Dolar, ülkede bir ödeme aracı olmanın ötesinde, değer saklama ve krizden korunma simgesi hâline geldi.

Suriye’deki bu durum, ekonomik krizle mücadelede yalnızca hükümetin değil, aynı zamanda halkın adaptasyon becerisinin de ön plana çıktığını gösteriyor. Uzmanlar, dolarizasyonun kısa vadede yaşamı dengeleyen bir çözüm olduğunu, ancak uzun vadede parasal bağımsızlığın ve ekonominin yeniden yapılandırılmasının zorunlu olduğunu vurguluyor.