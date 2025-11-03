İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei: “İran ile Amerika arasındaki ihtilaf, köklü ve mahiyet farkına dayalıdır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ayetullah Hamenei, “İslam Cumhuriyeti ile Amerika arasındaki anlaşmazlık, iki zıt kutbun çatışmasından kaynaklanan köklü ve mahiyet farkına dayalı bir ihtilaftır” dedi.

Rehber ayrıca, “Eğer Amerika, siyonist rejime desteğini tamamen keser, askeri üslerini bölgeden çıkarır ve bölge ülkelerinin işlerine karışmaktan vazgeçerse; o zaman bu ülkeyle işbirliği talebi, yakın gelecekte değil ama ileriki dönemlerde, değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

13 Aban: Onur Günü ve Amerika’nın Gerçek Yüzünün Ortaya Çıkışı

Rehber, 1979’daki ABD elçiliği baskınının “tarihi ve kimliksel” iki yönü bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bu cesur eylem, İran tarihinin onur sayfalarından biridir ve milletimizin milli hafızasında daima yaşamalıdır.”

Ayetullah Hamenei, Mirza Şirazi’nin tütün sözleşmesini iptal etmesi ve merhum Ayetullah Modarres’in İngiliz sömürgeci anlaşmalara karşı mücadelesi gibi iftihar vesilesi olayları hatırlatarak, “Tarihin tatlı olaylarını korumalıyız; ancak 1299’daki İngiliz destekli darbe ve Rıza Han diktatörlüğü gibi acı tecrübeleri de unutmamalıyız” dedi.

Amerika’nın Düşmanlığı 28 Mordad Darbesiyle Başladı

Rehber, Amerika’nın İran milletine karşı düşmanlığının geçmişine değinerek şöyle konuştu:

“Amerika’nın düşmanlığı 28 Mordad 1332 (19 Ağustos 1953) darbesiyle başladı. O zaman Amerikalılar, İngilizlerle işbirliği yaparak Dr. Musaddık’ın milli hükümetini devirdiler ve Muhammed Rıza’yı yeniden ülkeye getirdiler. O günden itibaren milletimiz Amerika’nın gerçek yüzünü tanıdı ve 25 yıllık diktatörlük dönemi, Amerika’nın doğrudan desteğiyle sürdü.”

Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı’nın zaferinden sonra Amerika’nın ilk düşmanca girişiminin, İran halkının öfkesine yol açan “Şah’ı destekleyen Senato kararı” olduğunu hatırlattı ve bunun sonucunda halkın protesto hareketiyle elçiliğin işgal edildiğini söyledi.

Rehber şöyle devam etti:

“ABD elçiliğinde ele geçirilen belgeler, burasının İslam İnkılabı’nı yok etmek için kurulan bir casusluk ve komplolar merkezi olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden öğrenciler orada kalmaya devam ettiler.”

Amerika ile Farklılık Mahiyet Farkıdır, Taktik Değil

Ayetullah Hamenei, “İslam Cumhuriyeti’nin Amerika ile sorunu 13 Aban 58’de değil, 28 Mordad darbesiyle başladı” dedi.

“Casusluk yuvasının işgali, Amerika’nın İran milletine karşı komplolarını açığa çıkardı. Bu olay, anlaşmazlığın başlangıcı değil, gerçeğin ortaya çıkışıydı.”

Rehber, Amerika’nın asıl düşmanlığının sebebinin İran’daki çıkarlarını kaybetmesi olduğunu vurguladı:

“Amerikalılar, İslam Cumhuriyeti’ni zayıflatmak için ambargolar, düşmanları kışkırtma, Saddam’ı destekleme, İran yolcu uçağını düşürme ve yoğun propaganda savaşları gibi yöntemlere başvurdular.”

“Amerika’ya Ölüm” Şiarı Düşmanlığın Nedeni Değil

Ayetullah Hamenei, “Amerika’ya ölüm” sloganının Amerika’nın düşmanlığının sebebi olmadığını belirterek, “Bu düşmanlık, İran milletinin sloganlarından değil, Amerika’nın istikbarcı özünden kaynaklanmaktadır” dedi.

Rehber, bazı çevrelerin “Amerika ile ilişki kurulmalı” yönündeki söylemlerine de yanıt vererek şöyle konuştu:

“Amerika’nın tabiatı teslimiyet ister. Bugünkü Amerika Başkanı, önceki başkanların kalbinde gizlediğini açıkça söylüyor; böylece bu ülkenin gerçek yüzünü daha da net biçimde ortaya koyuyor.”

Ülkenin Güvencesi: Güçlü Olmak

Rehber, ülkenin sorunlarının çözüm yolunu “güçlü olmak”ta gördüğünü belirtti:

“Bugün ülkenin sıkıntılarını gidermenin yolu; yönetim, bilim, ordu ve motivasyon alanlarında güçlü olmaktır. Devlet, silahlı kuvvetler ve gençler her sahada kararlılıkla hareket etmeli ki düşman, İran milletine karşı her girişiminin zarar vereceğini hissetsin.”

Ayetullah Hamenei, “Eğer Amerika gerçekten İran’la işbirliği yapmak istiyorsa, önce siyonist rejime desteğini sonlandırmalı, askeri üslerini bölgeden çekmeli ve İslam ülkelerinin işlerine karışmaktan vazgeçmelidir” diye ekledi.

Gençlere Tavsiye: Bilinç, Kur’an ve Manevi Güç

Konuşmasının sonunda Rehber, gençleri “bilgi ve siyasi bilinçlerini artırmaya, tarihi olayları analiz eden fikrî halkalar oluşturmaya” davet etti.

Bilimsel ilerlemenin önemini vurgulayarak, “İran milletinin ilmi yürüyüşü durmamalıdır; yöneticiler, akademisyenler ve araştırmacılar bu yolda kararlılıkla ilerlemelidir” dedi.

Ayetullah Hamenei, “Askeri alandaki gelişmeler gece gündüz sürmektedir. Milletimiz, hiçbir gücün bu milleti teslim alamayacağını gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Rehber, gençleri Hazret-i Fatıma (s.a) ve Hazret-i Zeyneb’in (s.a) ahlakıyla amel etmeye, “Zehraî ve Zeynebî tesettür”ü korumaya, Kur’an’la ünsiyet kurmaya ve kalp huzuruyla namaz kılmaya teşvik etti.

“İç dünyası güçlü ve Allah’a dayanmış bir genç, küresel istikbara karşı durabilir ve ‘Amerika’ya ölüm’ sloganının gerçek anlamını kavrayabilir.”

Ayetullah Hamenei, “Kalpten Allah’a bağlılık, ülkenin ilerleyişinin ve düşmanlara karşı direncinin asıl dayanağıdır” diyerek sözlerini tamamladı.