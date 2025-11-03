Yemen’de Koalisyon Saldırıları Binlerce Sivili Hedef Aldı: İnsan Hakları Kurumu “Savaş Suçu” Dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ulusal İnsan Hakları Kurumu, ülkede yıllardır süren koalisyon saldırılarına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, ABD, İsrail ve İngiltere’nin yönlendirdiği askeri koalisyonun Yemen’in çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği hava operasyonlarının doğrudan sivil halkı hedef aldığı belirtildi.

Belgelere göre, son yıllarda binlerce sivil hayatını kaybetti; yüzlerce okul, hastane ve altyapı tesisi ağır hasar gördü. Kurum, saldırılarda kullanılan mühimmatların bazılarının uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış türlerden olduğuna dikkat çekti.

Raporda, saldırıların rastlantısal olmadığı, sistematik biçimde sivil yaşam alanlarını hedef aldığı vurgulandı. İnsan hakları savunucuları, bu eylemlerin zamanaşımına uğramayan savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yemenli uzmanlar, uluslararası toplumun sessizliğinin bu ihlalleri kolaylaştırdığı kanaatinde. Raporda, Birleşmiş Milletler ve bağımsız insan hakları kuruluşlarına kapsamlı bir soruşturma çağrısı da yer aldı.