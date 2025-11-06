Tel Aviv’den Yeni Psikolojik Savaş: Lübnan’a Saldırı Zemini Hazırlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de son günlerde başlatılan koordineli medya kampanyası, bölgede yeni bir gerilim dalgasının habercisi olarak görülüyor. İsrail ordusuna yakın medya organları, Hizbullah’ın “askeri kabiliyetlerini yeniden inşa ettiği” iddiasını öne çıkararak, Lübnan’a yönelik kapsamlı bir müdahalenin zeminini hazırlıyor.

Tel Aviv yönetimi, sınır hattındaki tansiyonu tırmandırarak hem iç politikada sıkıştığı alanı genişletmeyi hem de dış dünyada “önleyici saldırı” tezini meşrulaştırmayı hedefliyor. Askeri kaynakların dillendirdiği “kırmızı çizgi” söylemi, Batı medyasınca da hızla dolaşıma sokulmuş durumda.

Ancak bölgesel analizlere göre bu kampanya, İsrail’in Hizbullah karşısında stratejik dengeyi yitirmeye başladığının itirafından başka bir anlam taşımıyor. Sınır hattında üst üste yaşanan askeri başarısızlıklar, Tel Aviv’in söylem alanında üstünlük kurma çabasını tetikledi.

Beyrut’taki askeri gözlemciler, İsrail’in bu söylemi geçmişteki savaş öncesi hazırlıklara benzetiyor. Direniş çevrelerine göre ise Tel Aviv’in medya üzerinden yürüttüğü operasyon, “psikolojik harp stratejisinin” klasik bir örneği. Aynı kaynaklar, Hizbullah’ın sahadaki duruşunun istikrarlı ve savunma hattının hazır olduğunu vurguluyor.

Uluslararası çevrelerde İsrail’in bu yoğun kampanyasının diplomatik alanda da baskı kurma girişimi olduğu değerlendiriliyor. Avrupa başkentlerinde dile getirilen “gerilimi azaltma” çağrılarına rağmen, Tel Aviv’in söylem tonunu sertleştirmesi, yeni bir askeri senaryonun yaklaştığı ihtimalini güçlendiriyor.