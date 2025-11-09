Şaşırtan Buluşma: Yemenli Tarık Salih İle HTŞ Lideri Colani Brezilya’da Görüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Latin Amerika’da düzenlenen uluslararası iklim zirvesi, resmi gündeminin çok ötesinde dikkat çeken bir görüşmeye sahne oldu. Yemen’deki devrik hükümetin önde gelen isimlerinden Tarık Salih’in, Suriye’nin kuzeyinde etkili olan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile Brezilya’da bir araya geldiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre görüşme, zirvenin ikinci gününde, kapalı kapılar ardında ve sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Görüşmede bölgesel güvenlik, Körfez ülkeleriyle ilişkiler ve “ortak çıkar alanları”nın ele alındığı iddia edildi.

Salih’in bu adımı, özellikle Yemen sahasında Suudi Arabistan destekli güçlerle direniş ekseni arasında süren gerilimler bağlamında dikkat çekti. Analistler, “Bu temasın arkasında Batı’nın bölgede yeni bir denge arayışı olabilir” yorumunda bulunuyor.

Öte yandan Colani’nin, uzun süredir Suriye dışında diplomatik temas arayışında olduğu biliniyor. Brezilya’daki bu buluşma, HTŞ’nin uluslararası arenada meşruiyet kazanma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Görüşme taraflarından resmi bir açıklama gelmezken, Arap dünyasında buluşmanın perde arkasına dair farklı senaryolar tartışılıyor.