Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu uzmanları, ABD’nin Suriye’ye yönelik politikalarını değerlendirdi. Analizlere göre, Washington’un önceliği, Şam ile ilişkiler aracılığıyla bölgesel istikrar oluşturmak değil; İsrail’in güvenlik ve stratejik çıkarlarını garanti altına almak.

Diplomatik gözlemcilere göre, ABD’nin Suriye’de yürüttüğü temaslar, İsrail’in lehine siyasi ve askeri tavizler elde etmek amacıyla planlanıyor. Bu yaklaşım, bölgede uzun vadeli bir barış veya direnişle dengeli bir çözüm sağlama hedefinden ziyade, Tel Aviv’in avantajlarını artırmayı öncelikli kılıyor.

Suriye’nin mevcut durumu ve Washington’un müdahaleleri, ülkede bağımsız bir politika yürütme kapasitesini sınırlarken, İsrail’in bölgesel hakimiyet stratejisine katkı sağlıyor. Uzmanlar, “ABD’nin asıl amacı, Suriye’yi İsrail için bir güvenli liman haline getirmek değil; İsrail lehine stratejik tavizler elde etmektir” yorumunda bulunuyor.

Bölge analizleri, bu yaklaşımın hem Suriye’nin egemenlik haklarını zayıflattığını hem de direniş güçlerinin bölgedeki varlığını hedef alan bir strateji olduğunu ortaya koyuyor. Analistler, bu durumun uzun vadede Washington’un ve Tel Aviv’in planlarını zora sokabileceğine de dikkat çekiyor.