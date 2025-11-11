Colani’den Tartışmalı Görüşme: ABD’li Vekille Gizli Temas Tepki Çekti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölge kaynakları, Colani’nin Beyaz Saray ziyaretinden hemen önce ABD’li Kongre üyesi Brian Mast ile bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmenin, ABD’nin Suriye politikasında yeni bir yön arayışına girdiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Brian Mast, daha önce Kongre oturumlarına İsrail ordusunun üniformasıyla katılmasıyla gündeme gelmiş, bu tavrıyla Washington’da dahi tartışmalara neden olmuştu. Şimdi aynı isimle HTŞ liderinin buluşması, “ABD’nin terör listesinde yer alan bir grupla dolaylı temas mı kuruluyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar buluşmanın “gizli arabuluculuk” girişimlerinin bir parçası olabileceğini öne sürdü. Ancak Colani’nin bu adımının, örgütün son dönemde ABD ve Batı nezdinde “siyasi meşruiyet” kazanma çabalarıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Suriye yönetimi ise gelişmeyi sert bir dille kınadı. Şam’dan yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail ile bağlarını gizlemeyen isimlerle kurulan temaslar, Suriye’nin egemenliğine açık bir tehdittir” ifadeleri kullanıldı.

Direniş yanlısı çevreler, Colani’nin bu görüşmesini “siyasi bir maskeli balo” olarak nitelendiriyor. Analistlere göre bu tür temaslar, HTŞ’nin sahadaki varlığını meşrulaştırma çabasının ötesinde, Washington’un bölgedeki yeni planlarına kapı aralamayı amaçlıyor.