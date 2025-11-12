HTŞ Lideri Colani’den Şok Açıklama: “İsrail’le Doğrudan Görüşmelerde İlerleme Var”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de aktif olan silahlı gruplardan HTŞ’nin lideri Colani, yaptığı son açıklamada İsrail ile yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Colani, “Süreç beklediğimizden hızlı ilerliyor. Müzakereler, sadece iki taraf arasında değil, uluslararası aktörlerin gözetiminde yürütülüyor” dedi.

ABD ve diğer bazı ülkelerin sürece dolaylı destek sağladığını belirten Colani, müzakerelerin “bölgesel güvenlik dengelerini etkileyebilecek potansiyele sahip olduğunu” ifade etti. Uzmanlara göre, HTŞ’nin bu açıklaması hem sahadaki güç dengesini hem de uluslararası aktörlerin bölge politikalarını yeniden tartışmaya açabilir.

Suriye’deki direniş eksenli gruplar, geçmişte İsrail ile herhangi bir doğrudan temas iddiasını sıkça reddetmişti. Colani’nin açıklaması, bu geleneği kırarak yeni bir diplomatik stratejinin sinyallerini veriyor. Ancak gözlemciler, sürecin gizliliği ve hassasiyeti nedeniyle gelişmeleri temkinli bir şekilde izliyor.

Bölge analistleri, HTŞ’nin bu tür müzakerelere dahil olmasının, İsrail’in güvenlik algısını ve sahadaki askeri hesaplarını yeniden değerlendirmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Colani’nin açıklaması, özellikle direniş güçleri ile işgalci güçler arasındaki dolaylı çatışma hattında yeni bir boyutun başladığını gösteriyor.