Colani Suriye’nin ABD İçin Yeni Jeopolitik Konumunu Duyurdu

12 Kasım 2025 - 17:59
Lid: Kremlin’in Washington temaslarına rağmen Suriye’deki HTŞ ile ilişkiler kendi rotasında ilerlerken, HTŞ lideri Colani, Suriye’nin artık ABD açısından stratejik bir ortak haline geldiğini açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kremlin, Washington ile yürütülen temasların Suriye’deki dengeleri değiştirmediğini ve Rusya-HTŞ ilişkilerinin kendi seyrinde devam ettiğini vurguladı. Moskova, yeni Suriye yönetimiyle diyaloğun sürdüğünü ve enerji alanındaki işbirliğinin aksatılmadan devam ettiğini bildirdi.

HTŞ lideri Colani ise Suriye’nin, ABD için artık jeopolitik açıdan kritik bir ortak haline geldiğini öne sürdü. Analistler, Colani’nin bu açıklamasının direniş yanlıları açısından sahadaki stratejik fırsatları güçlendirebilecek bir sinyal olduğunu belirtiyor.

Sahadaki gözlemciler, Washington’un Suriye politikalarındaki adımların, HTŞ’nin ve direniş hareketlerinin pozisyonlarını etkilemeye devam edeceğini söylüyor. Colani’nin açıklamaları, bölgede dengelerin önümüzdeki dönemde yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

