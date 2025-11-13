Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv merkezli Alma Araştırma Merkezi’nin yayımladığı kapsamlı rapor, Suriye’nin kuzeyinde Colani liderliğindeki HTŞ rejiminin “istikrarsız bir döneme girdiği” değerlendirmesini içeriyor. Rapora göre, hem iç çekişmeler hem de bölgesel baskılar nedeniyle Colani’nin yönetimi artık sürdürülebilir olmaktan uzak.

Raporda özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki silahlı unsurlar arasında artan huzursuzluğa dikkat çekilerek, Colani’nin son aylarda güvenlik aygıtını yeniden yapılandırmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Merkez, “Colani’nin devrilmesi veya hedef alınması hâlinde ortaya çıkacak güç boşluğu, IŞİD’in yeniden organize olmasına imkân tanıyabilir” uyarısında bulundu.

Ancak bölgedeki direniş yanlısı gözlemciler, bu değerlendirmeyi “Batı merkezli korku senaryosu” olarak nitelendiriyor. Onlara göre İsrail’in bu tür raporlarla HTŞ içindeki dengeleri yönlendirmeye çalışması, Suriye sahasında direniş hattını zayıflatma stratejisinin bir parçası.

Analistler, Tel Aviv’in bu açıklamalarla iki hedef güttüğünü belirtiyor: Bir yandan Colani’yi Batı çıkarlarına daha sıkı bağlamak, diğer yandan Suriye’nin kuzeyinde direniş odaklarının kendi aralarındaki gerilimi derinleştirmek.

Raporda kullanılan “IŞİD’in dönüşü” söyleminin, Batı medyasında sıkça yer alan manipülatif bir dil olduğuna dikkat çeken bölge kaynakları, İsrail’in bu tür uyarıları, bölgedeki askeri varlığını ve istihbarat faaliyetlerini meşrulaştırmak için kullandığını belirtiyor.

Sonuç olarak, Alma’nın raporu sadece bir güvenlik analizi değil; aynı zamanda Suriye sahasında psikolojik bir operasyon niteliği taşıyor. Direniş eksenine yakın çevreler, bu tür belgelerin “yeni bir istikrar planı” değil, “kontrollü kaosun devamı” için servis edildiği görüşünde birleşiyor.