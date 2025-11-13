İran’dan Yeni İHA Hamlesi: Şahid-161, Çok Katmanlı Savunmada Kritik Rol Üstleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Şahid-161, ülkenin modern insansız hava araçları filosunda “çok katmanlı ve çok yönlü” bir envanter oluşturma stratejisinin kilit unsurlarından biri. İHA, hem keşif ve gözetleme hem de taarruz görevlerinde etkin biçimde kullanılabiliyor.

150 kilometrelik operasyonel menzili sayesinde Şahid-161, sınır bölgelerinde geniş alanda faaliyet gösterebiliyor. 7 bin 600 metreye kadar ulaşabilen hizmet yüksekliği, radar ve hava savunma sistemlerinden daha güvenli bir şekilde görev icra etmesini sağlıyor. Ayrıca, iki adet 50 kilogramlık bomba taşıma kapasitesi, İHA’yı hem hassas saldırı hem de caydırıcı bir güç aracı hâline getiriyor.

Uzmanlar, Şahid-161’in, İran’ın diğer insansız sistemleriyle uyum içinde çalışacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu uyum, farklı İHA tiplerinin koordineli olarak sahada etkinliğini artırırken, operasyonel esnekliği de güçlendiriyor.

Direniş yanlısı gözlemciler, Şahid-161’in özellikle bölgedeki direniş ekseninin savunma ve caydırıcılık kapasitesini yükseltecek bir unsur olduğunu vurguluyor. İHA, düşman hatlarında gözlem ve operasyonel baskı sağlarken, İran’ın savunma doktrininde kritik bir rol oynuyor.

Sonuç olarak, Şahid-161’in hizmete girmesi, İran’ın insansız sistemler ailesini güçlendiren ve sahada çok katmanlı bir üstünlük sağlayan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, bölgedeki güç dengelerini etkileyecek ve direniş hattına taktiksel avantaj sağlayacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.