HTŞ komitesi, Süveyda'da bahane peşinde

Süveyda'daki olayları inceleyen komite, şehre girişin mümkün olmaması nedeniyle çalışmalarını iki ay daha uzatma talebinde bulundu.

Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ), bu sene Temmuz sonunda kurduğu komiteden üç ay içinde nihai raporu sunması bekleniyordu.

Komite Başkanı Hatem el-Nasan, şimdiye kadar 800’den fazla tanıklık dinlediklerini belirterek, “Süveyda şehrine erişemememiz ve zaman kısıtlamaları nedeniyle ulaşamadığımız bölgeler var. Bu nedenle bakanlıktan çalışmaları iki ay daha uzatmasını istedik. Böylece yasal, adaletli ve kapsamlı bir rapor sunabiliriz” dedi.

El-Nasan, bugün düzenlediği basın toplantısında, komitenin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımları ve diğer bulgular ışığında ihlalde bulundukları tespit edilen bazı ordu ve güvenlik personelinin tutuklanması için yasal talepte bulunduklarını açıkladı.

“Yüzleri açıkça görülen videolar var ve ilgili bakanlık tarafından tutuklandılar. Soruşturmaları tamamlanarak yetkili yargı mercilerine sevk edildiler” ifadesini kullandı.

Komite başkanı, Süveyda’ya giren yabancı savaşçıların HTŞ rejiminin ordusu saflarında sistematik olarak yer aldığına dair bir kanıt bulunmadığını, ancak bazı yabancı savaşçıların rastgele ya da bireysel olarak kente katıldığını iddia etti.

13 Temmuz’da başlayan ve yaklaşık bir hafta süren Süveyda Vilayeti’ndeki çatışmalar, silahlı Dürzi ve Bedevi gruplar arasında başladı. HTŞ güçleri ve sonrasında silahlı aşiretlerin müdahalesiyle çatışmalar kanlı bir hal aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, bu dönemde yaşanan şiddet olaylarında 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 789 Dürzi sivil bulunuyor; bu kişiler HTŞ'nin sözde 'savunma ve içişleri bakanlıkları' mensuplarınca derhal infaz edildi.