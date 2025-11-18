İsrail'den Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Kasım 2024 tarihli ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, özellikle sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alıyor.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), bugün ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda hedef alınan araçtaki bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden kişinin belediye çalışanı olduğu açıklandı

Bint Cubeyl ilçesi belediyeler birliği, saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin işe gitmekte olan belediye çalışanı Ali İbrahim Şeyto olduğu belirtildi.

Birlik, saldırının yerel topluma hizmet eden çabaları hedef aldığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, bu saldırıların İsrail’in sivil ve resmi kurumları ayırt etmeksizin hedef alma politikasının bir yansıması olduğu ifade edildi.

Birlik, Lübnan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına, devlet çalışanlarının güvenliğini sağlama sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

Öte yandan el-Menar televizyonu, İsrail savaş uçaklarının Blida kasabasında bir iş makinesini bombalayarak tamamen yaktığını aktardı.