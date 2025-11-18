Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Süveyda’da yaşanan son gelişmeler, bölgenin İsrail’in nüfuz alanına itildiğine işaret ediyor. Bu durum, güney Suriye’deki mevcut siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştirirken, Özerk Yönetim’in desteklenmesiyle karmaşa katlanarak artıyor.

Terör örgütü HTŞ’nin, Süveyda ve kıyı bölgelerinde yaşanan katliam olaylarını hızlıca kapatmaya çalışması dikkat çekiyor. Bu hamle, ABD ve Avrupa’nın Suriye ekonomisine gerçek yatırımcıları çekebilmek için bölgedeki güvenlik sorunlarini görünmez kılma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bölgede yaşanan bu karmaşa, halkın ve direniş güçlerinin direniş iradesini zayıflatmaya yönelik planların parçası olarak yorumlanıyor. Süveyda’daki durum, Suriye’nin güneyinde uzun süredir süregelen dış müdahalelerin sonuçlarının somut bir yansıması olarak ortaya çıkıyor.

Direniş cephesi, bölgedeki bu tür oyunlara karşı uyanık kalmaya ve halk desteğini artırmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, Suriye’deki siyasi ve askeri tablonun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.