ABD’nin Karayipler’deki Askeri Yığını Küba ve Venezuela’yı Hedefliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, Karayipler bölgesinde Soğuk Savaş döneminden beri görülmemiş bir askeri yığınağa girişti. Başkan Donald Trump’ın talimatıyla bölgeye çok sayıda savaş gemisi, deniz piyadesi ve casus uçakları sevk edildi. Washington’daki resmi açıklamalarda doğrudan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amaçlansa da, bölgedeki uzmanlar ve Batı medyası bu askeri hareketliliğin sadece Venezuela’yı değil, aynı zamanda Küba gibi bölgesel aktörleri de hedef aldığını vurguluyor.

Gönderilen güçler arasında nükleer enerjili saldırı denizaltısının yanı sıra 4.500 asker, önemli deniz piyadesi birlikleri, F-35 savaş uçakları ve MQ-9 insansız hava araçları bulunuyor. Ayrıca, bölgedeki tatbikatlar yoğunlaştırılıyor ve bazı Karayip ülkeleriyle ortak askerî eğitimler artırılıyor. Bu gelişmeler, ABD’nin bölgedeki siyasi dengeleri etkileme ve nüfuzunu artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Karayipler’de artan bu askeri varlık, bölge ülkelerinde endişe ve istikrarsızlık riskini yükseltirken, Washington yönetiminin politika tercihlerinin bölgesel ve küresel siyasi alanda da yankı bulması bekleniyor. Uzmanlar, bu yığınağın Soğuk Savaş’ın yeniden hatırlatılması ve güç gösterisi amacı taşıdığını ifade ediyor.