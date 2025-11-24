İsrail'in Dahiye Saldırısı Lübnan Direnişine Mesajdır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Şii İslami Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali el-Hatib, İsrail'in Dahiye bölgesine yönelik saldırısını sert sözlerle değerlendirdi. Saldırının, Cumhurbaşkanı Joseph Mikati’nin barış ve istikrar için yaptığı önemli hamlelerle aynı anda gerçekleşmesinin, tüm Lübnan halkına yönelik doğrudan ve tehditkar bir mesaj olduğunu vurguladı. Saldırıda direniş cephesinin değerli komutanlarından Heysem Ali et-Tabatabai yaşamını yitirdi.

El-Hatib, İsrail’in bu saldırılarla direnişin gücünü zayıflatmayı hedeflediğini ancak bunun tam tersine Lübnan direnişini güçlendirdiğini ifade etti. İsrail’in bölgedeki saldırıları, Lübnan’ın siyasi ve sosyal istikrarını bozma ve direniş hareketini yıldırma çabası olarak değerlendirildi. Ancak, el-Hatib’e göre direniş ruhu her zamankinden daha diri ve kararlı, Lübnan halkı ise birlik ve direniş çizgisinde kenetlenmiş durumda.

Son gelişme, bölgedeki gerilimi tırmandırırken, Lübnan direnişinin kararlılığını ve mücadele azmini pekiştiren bir dönemin işareti oldu. El-Hatib, halkın bu zorlu süreçte sabır ve dayanışmayla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Böylece, dış tehditler karşısında direnişin güçlenerek devam edeceği mesajı net biçimde iletilmiş oldu.