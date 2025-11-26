Lübnan Seçimleri Öncesi Direniş Yanlısı Cephede Konum Arayışı: Muhalefette Rekabet Kızışıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da yaklaşan parlamento seçimleri, siyasi sahnede alışıldık dengeleri yeniden hareketlendirdi. Reformist oluşumlar, özellikle Hristiyan partilerin desteklediği “egemen güçler” listelerinde yer almak üzere yoğun temaslar yürütürken; direniş çizgisinin güçlü olduğu bölgelerde rekabet daha da sertleşmiş durumda.

Saha kaynaklarına göre Şii çoğunluklu seçim çevrelerinde farklı muhalefet grupları arasında hem dış destek tartışmaları hem de temsil gücünü tek elde toplama iddiaları tansiyonu artırıyor. Bu bölgelerdeki bazı adayların, dış aktörlerin yönlendirmesiyle hareket ettikleri yönündeki suçlamalar, seçim kampanyasının ana gerilim hatlarından biri hâline geldi.

Analistler, direniş yanlısı tabanda hâlâ geniş bir meşruiyet bulunduğunu ancak siyasi liste pazarlıklarında bu etkinin giderek daha fazla tartışma yarattığını belirtiyor. Özellikle genç seçmenlerin, geleneksel ittifakların gölgesinde kalmayan, ekonomik toparlanmaya dair somut programlar sunan adaylara ilgisinin arttığı ifade ediliyor.

Seçim atmosferi ısınırken, ülke genelinde siyasi blokların çok katmanlı rekabeti, hem temsil adaletini hem de parlamentonun oluşumunda direniş eksenli dengelerin nasıl şekilleneceğini belirleyecek en kritik unsur olarak öne çıkıyor.