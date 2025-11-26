Fadlullah’tan Sert Uyarı: İsrail’in Dayatmaları Lübnan’ı Yeni Bir Eşiğe Sürüklüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’ın güneyinde gerilimin yükseldiği bir dönemde Hizbullah’ın meclis grubundan Milletvekili Hasan Fadlullah, İsrail’in son açıklamaları ve sahadaki askeri hamleleri üzerinden sert değerlendirmelerde bulundu. Fadlullah, ülkeye yöneltilen baskının “ya öldürülme ya da mutlak teslimiyet” şeklindeki bir seçenek dayatmasına dönüştüğünü ifade ederek bu tutumun “Lübnan’ın egemenliğini hedef aldığını” söyledi.

Fadlullah’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise iç siyasete yönelik mesajlar oldu. Milletvekili, bazı siyasi aktörlerin mevcut gerilimi küçümseyen söylemlerinin ülkeyi yanıltabileceğini belirterek, “Bu çatışmanın sonuçları bir grubun ya da bir bölgenin değil, tüm Lübnan’ın kapısını çalacaktır” dedi.

Bölgedeki askeri hareketlilik artarken Fadlullah, direnişin “yeni bir aşamaya girdiğini” ifade etti ancak bu aşamanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Analistler, son uyarıların hem İsrail’e hem de Lübnan içindeki siyasi rakiplerine yönelik çift yönlü bir mesaj niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Lübnan’da siyasi bloklar arasındaki tartışmalar sürerken, Fadlullah’ın çıkışı, yaklaşan diplomatik temaslar ve sınırdaki gerginliğin seyri açısından önemli bir işaret olarak görülüyor.