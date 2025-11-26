  1. Ana Sayfa
Kıbrıs ile Lübnan Arasında Kritik Ziyaret: Enerji ve Sınır Müzakerelerinde Yeni Dönem

26 Kasım 2025 - 18:25
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Beyrut teması, iki ülke arasında hem enerji alanında hem de deniz sınırı konusunda uzun süredir beklenen adımların atılacağı bir sürecin kapısını aralıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Lübnan ziyareti, Doğu Akdeniz’de son yılların en kritik diplomatik buluşmalarından biri olarak görülüyor. Görüşmelerin odağında, iki ülke arasında hız kazanan enerji iş birliği ve bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yeni planlar yer alıyor.

Yetkililer, Kıbrıs ile Lübnan arasında uzun zamandır gündemde olan deniz sınırı anlaşmasının artık imza aşamasına geldiğini belirtiyor. Bu anlaşmanın hayata geçmesi, sadece iki ülkenin ekonomik çıkarlarını değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

Enerji kaynaklarının paylaşımı, güvenlik başlıkları ve bölgesel istikrarın korunması gibi kritik konuların masaya yatırıldığı ziyarette, tarafların karşılıklı iş birliğini derinleştirme konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.

Hristodulidis’in temaslarının, hem ikili ilişkilerin seyrini hem de Doğu Akdeniz’deki diplomatik trafiğin yönünü belirlemesi bekleniyor.

