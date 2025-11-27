  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Lübnan Sınırında Hasarın İzleri Bir Yılı Aştı: Halk Evleri Yerine Çadır Kuruyor

27 Kasım 2025 - 16:56
News ID: 1754895
Lübnan Sınırında Hasarın İzleri Bir Yılı Aştı: Halk Evleri Yerine Çadır Kuruyor

Lübnan’da ateşkesin yıldönümüne rağmen İsrail sınırındaki köyler yıkık dökük durumda. Yerinden edilen halk, devlet desteği olmadan çadırlarda ya da tek odalı barınaklarda yaşamak zorunda kalıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan-İsrail sınırında ateşkesin üzerinden geçen bir yıl, köylerdeki yıkımı gidermek için yeterli olmadı. Halk, evlerinin yerinde çadırlar veya küçük tek odalı barınaklar kurarak zorluk içinde yaşama dönmeye çalışıyor. Devletin ise bölgedeki halkın yaralarını sarma konusunda yetersiz kaldığı gözlemleniyor.

Eğitim hayatı da bu zorlu koşullardan nasibini alıyor. Hasar gören okulların bir kısmı sığınaklara dönüştürülerek öğrencilerin güvenliği öncelik haline getirilmiş durumda. Aileler çocuklarının geleceği için bu zor şartlara rağmen mücadele veriyor.

Sınır köylerinde günlük yaşam, yıkılan altyapı ve eksik hizmetlerle mücadeleyle geçiyor. Yetkililerden beklenen destek bir türlü gelmezken, direniş ruhu halkın umudunu canlı tutuyor. Bölgenin kalıcı bir huzura kavuşması için dayanışma ve çözüm çağrıları artıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha