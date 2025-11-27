Irak Gaz Sahasına Direniş Saldırısı: Üretim Yüzde 75 Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Son dönemde defalarca hedef alınan saha, bu kez büyük bir darbe aldı. Saldırıdaki yangın altyapıda ciddi hasara yol açarken, Dana Gas yetkilileri üretimin büyük ölçüde aksadığını doğruladı. Bölgedeki enerji arzı bu hamleyle sekteye uğradı.

Direniş ekseninin stratejik vuruşları, işgalci güçlerin ekonomik damarlarını hedef almaya devam ediyor. Elektrik üretimindeki keskin düşüş, yerel halkın günlük hayatını etkileyecek nitelikte. Saldırganların hassasiyeti, can kaybını önlerken altyapıyı felç etti.

Bu tür operasyonlar, direnişin kararlılığını ve istihbarat üstünlüğünü gösteriyor. Dana Gas gibi yabancı şirketlerin sahası vurulurken, Irak'taki güç dengesi yeniden tartışılıyor. Bölge halkı direnişin adımlarını destekleyici mesajlar veriyor.