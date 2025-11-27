  1. Ana Sayfa
Irak Gaz Sahasına Direniş Saldırısı: Üretim Yüzde 75 Düştü

27 Kasım 2025 - 17:59
BAE merkezli Dana Gas'ın işlettiği Irak'ın dev Kor Mor gaz sahası, direniş güçlerinin roket ve İHA saldırısıyla vuruldu. Yetkililer yangın çıktığını ancak can kaybı olmadığını söylerken elektrik üretiminin yüzde 75 azalacağı uyarısı yapıldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Son dönemde defalarca hedef alınan saha, bu kez büyük bir darbe aldı. Saldırıdaki yangın altyapıda ciddi hasara yol açarken, Dana Gas yetkilileri üretimin büyük ölçüde aksadığını doğruladı. Bölgedeki enerji arzı bu hamleyle sekteye uğradı.

Direniş ekseninin stratejik vuruşları, işgalci güçlerin ekonomik damarlarını hedef almaya devam ediyor. Elektrik üretimindeki keskin düşüş, yerel halkın günlük hayatını etkileyecek nitelikte. Saldırganların hassasiyeti, can kaybını önlerken altyapıyı felç etti.

Bu tür operasyonlar, direnişin kararlılığını ve istihbarat üstünlüğünü gösteriyor. Dana Gas gibi yabancı şirketlerin sahası vurulurken, Irak'taki güç dengesi yeniden tartışılıyor. Bölge halkı direnişin adımlarını destekleyici mesajlar veriyor.

