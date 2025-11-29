Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tsurkov, İsrail’in başlangıçta silah desteğiyle birlikte sahra yardımları ve hastane olanakları sunarak “yumuşak güç” stratejisi benimsediğini ancak daha sonra sert müdahalelere ağırlık verdiğini belirtiyor. Bu değişimin somut örneği olarak, Beyt Cinn’de masum sivillerin hedef alındığı saldırılar gösteriliyor. Bölge halkı için bu dönüşüm, yıllarca süren güç odaklı kontrolün acı faturası oldu. Direniş grupları, İsrail’in sağlık ve yardım maskesini düşürüp gerçek yüzünü ortaya koyduğunu vurguluyor. Tsurkov’un açıklamaları, işgalci politikanın meşruiyetini yumuşatmaya yönelik girişimlerin yerini artan baskı ve saldırılara bıraktığını gösteriyor. Bu gelişmeler, direnişi ve halk direnişinin meşruiyetini güçlendiriyor.