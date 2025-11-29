Venezuela’dan İsrail Saldırılarına Sert Kınama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Caracas’tan yükselen direnişçi ses, Gil’in BM kürsüsünden haykırdığı soykırım kınamasıyla yankılandı; Gazze’deki katliamlara “savaş suçu” damgası vurdu. Venezuela, Filistin davasını omuzlayarak siyonist rejimin üç cephede yayılmacılığına karşı Arap ve İslam dünyasını birliğe çağırdı. Direnişçiler, Gil’in “emperyalist sessizlik” eleştirisini alkışlayarak, Venezuela’nın Filistin zaferine katkılarını selamladı. BM’nin ihanet zinciri, halk direnişini daha da keskinleştiriyor; Caracas, işgalcilerin hesap vermesi için hukuki cepheyi ateşledi. Bu tavır, küresel direnişin meşalesini yükseltiyor.