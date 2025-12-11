Kiev’den Washington’a Temkinli Yanıt: Tartışmalı Barış Planına Değişiklik Talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sahadaki dengelerin hızla değiştiği bir dönemde Kiev ile Washington arasında yürütülen barış temasları yeni bir aşamaya girdi. ABD’nin, mevcut çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırladığı ve içerisinde önemli ölçekli toprak tavizleri barındıran 20 maddelik plan, Ukrayna yönetiminde beklenenin aksine sert bir reddedişle karşılanmadı. Bunun yerine Kiev, plan üzerinde değişiklik yapılması yönünde kapsamlı öneriler sundu.

Diplomatik kaynaklara göre Ukrayna’nın bu yaklaşımının arkasında iki temel motivasyon bulunuyor: Birincisi, ABD’nin giderek azalan askeri ve mali desteğinin oluşturduğu baskıyı yönetmek; ikincisi ise barış sürecinde masadan kopmadan, kendi kırmızı çizgilerini korumaya çalışmak. Bu çerçevede Kiev’in sunduğu değişiklik önerilerinin özellikle sınır düzenlemeleri, güvenlik garantileri ve çatışma sonrası siyasi statü maddelerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Washington’ın hazırladığı plan, Ukrayna kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açarken, Moskova’nın tepkisinin ne yönde olacağı da merak konusu. Ancak bölge gözlemcileri, Kiev’in öneri sunma hamlesini “zaman kazanma ve şartları yumuşatma girişimi” olarak yorumluyor. Bu stratejinin, ABD’nin baskısını hafifletmekle kalmayıp sahada oluşabilecek yeni fırsatları kollamak amacı taşıdığı belirtiliyor.

Ukrayna yönetimi, görüşmelerin ayrıntılarına dair kamuoyuna geniş açıklamalar yapmaktan kaçınsa da, hükümete yakın çevreler “ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda geri adım atılmayacağı” mesajını yineliyor. Bu da Kiev’in, süreci dikkatli ve kontrollü bir diplomasi çizgisinde ilerletmeye çalıştığını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Washington’ın Kiev’in sunduğu değişiklik önerilerine vereceği yanıt, barış sürecinin yönünü belirleyecek kritik adımların başında geliyor. Hem sahada hem diplomasi masasındaki hareketlilik, çatışmanın seyrinin yeniden şekillenmesine kapı aralayabilir.