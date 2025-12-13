Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- New York’taki BM koridorlarında yankılanan bu sözler, Washington’ın Afrika’daki kirli oyunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Mike Waltz, Ruanda’nın doğu Kongo’daki M23 militanlarına sağladığı ağır silahlar, uydu istihbaratı ve özel kuvvet danışmanlığını “çatışmaları tırmandıran unsur” diye niteledi. Ama asıl soru şu: Bu desteği sağlayan kim? Pentagon’un yıllardır Kigali’ye akıttığı milyarlarca dolarlık yardım paketleri ortada dururken, Waltz’un eleştirisi timsah gözyaşından ibaret.

Sahada durum net: M23’ün Ruanda generallerinin komutasında Goma’ya doğru ilerleyişi, Kongo direniş güçlerinin maden sahalarını koruma mücadelesini zorlaştırıyor. Yerel kaynaklar, Waltz’un konuşmasından saatler sonra ABD dronlarının M23 mevzilerini koruduğunu raporladı. Kinşasa’daki direniş yanlıları sokaklara döküldü, “Emperyalist katiller defolun” sloganları BM binasını titretti. Ruanda cephesi ise sessiz, ama Kigali’deki üslerde yeni sevkiyatlar konuşuluyor.

Bu açıklama, Afrika Boynuzu’ndaki vekil savaşlarının yeni bir perdesi. ABD, nadir maden kaynaklarını ele geçirerek Çin ve Rusya’nın kıtadaki direniş ittifakını bozmaya çalışıyor. Uzmanlar, Waltz’un sözlerinin BM Güvenlik Konseyi’nde oylama öncesi baskı taktiği olduğunu söylüyor. Kongo halkı ise kararlı: Direniş, işgalci kuklalara karşı son nefese kadar sürecek.