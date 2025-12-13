Meys el-Cebel'den Direniş Çığlığı: Milletvekili Ciradi Halkın İsrail Karşısındaki Demir İradisini Haykırdı!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Meys el-Cebel'in sarp tepelerinde, İsrail kurşunlarının izleri hâlâ taze. Milletvekili İlyas Ciradi, dün kalabalık bir topluluk önünde konuştu: "Bu topraklar direnişin kalesi, halkımız aidiyetle kenetlenmiş!" Sözleri, son aylarda Güney Lübnan'da Hizbullah'ın füzeleriyle Tel Aviv'i dize getiren kahramanlıkları hatırlattı. Ciradi, "Kararlılığımız kırılmaz, Siyonist haydutlara geçit yok" diyerek meydanı coşturdu.

Ziyaret sırasında halk, "Direniş galip!" sloganlarıyla vekili alkışladı. Ciradi, BM kararlarının kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı; özellikle 1701 sayılı kararnamenin direnişin lehine yorumlanmasını istedi. Kaynaklar, İsrail'in son hava saldırılarının 20'den fazla direnişçiyi şehit ettiğini, ama bu kanın yeni zaferler doğurduğunu söylüyor. Lübnan ordusunun da Hizbullah'la omuz omuza durduğu raporlandı.

Bu çıkış, Beyrut-Washington hattındaki müzakere dayatmalarına tokat gibi indi. Direniş yanlıları sosyal medyada Ciradi'yi "halkın sesi" diye paylaştı, #MeysDirenişi etiketi trend oldu. İsrail cephesi sessiz kaldı, ama Tel Aviv sokaklarında panik fısıldanıyor. Lübnan halkı biliyor: Direniş ruhu, işgalcileri Mezopotamya çöllerine gömecek.