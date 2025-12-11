ABD'li yetkiliden itiraf: HTŞ'nin geleceği İsrail'le normalleşme anlaşmasına bağlı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika’nın Suriye dosyasındaki özel temsilcisi ve Washington’un Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Kongresi’nde düzenlenen “Jerusalem Post Konferansı”nda yaptığı konuşmada, Suriye’nin geleceğinin ancak işgalci Siyonist rejimle bir “güvenlik ve sınır anlaşması” imzalayarak garanti altına alınabileceğini iddia etti. Barrack’ın açıklamaları, Washington’ın uzun süredir bölge ülkelerini Siyonist rejime entegre etmeye yönelik baskı kampanyasının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Barrack, medya sızıntılarından önce “Şam ile Siyonist rejim arasında anlaşmaya çok yaklaşıldığını düşündüğünü” öne sürdü ve iki taraf arasında ABD aracılığıyla yürütülen dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini savundu. Konuşmasında, “O noktaya kesinlikle ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili, Suriye’nin sözde “siyasi ve ekonomik geleceğinin” Siyonist rejimle yapılacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu iddia ederek, Şam yönetiminin “bu gerçeği kabul ettiğini” öne sürdü. Barrack, hatta Suriye’nin işgalci rejime karşı hiçbir saldırı niyeti taşımadığını iddia edip anlaşmanın “normalleşmenin ilk adımı ve sınır bölgelerinde ortak çıkar elde etmenin başlangıcı olacağını” söyledi.

İsrail medyasının yakın zamanda yayımladığı analizlere atıf yapılarak, Suriye yönetiminin “varlığını korumak için taviz vermeye hazır olduğu” yönündeki Siyonist iddialar konferansta tekrarlandı.

Barrack ayrıca, sürecin yavaş ilerlemesinin sebebinin “Siyonist tarafın Şam’a karşı tam güven geliştirememesi” olduğunu kabul etti; buna rağmen Suriye’nin “ABD’nin tüm taleplerini eksiksiz yerine getirdiğini, hatta İsrail’e yakınlaşma konusunda hiçbir itiraz göstermediğini” ileri sürdü. ABD’li temsilci, “Suriye tamamen işbirlikçi davrandı; çözümün parçası olduklarını biliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Washington’ın dayatmaya çalıştığı senaryoyu açıkça dile getiren Barrack, planın üç aşamasını şöyle özetledi:

Suriye–İsrail arasında güvenlik ve sınır anlaşması, Sınır bölgelerinin ortak işletilmesi, Açık normalleşme ve siyasi yakınlaşma.

Bu ifadeler, ABD’nin Suriye’yi ekonomik baskı, yıpratma stratejisi ve siyasi izalasyon üzerinden Siyonist rejimle normalleşmeye mecbur bırakma çabasının bir itirafı olarak yorumlanıyor.