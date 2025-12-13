Batı Şeria’da Yerleşim Tsunamisi: Siyonist Gasb Direniş Topraklarını Yutuyor!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın zeytinlikleri kan ağlıyor bugün. Tel Aviv kabinesi, Cenin’den Hebron’a uzanan hatlarda 500’den fazla yeni prefabrik üniteyi onayladı; ağır buldozerler Filistin köylerini yutuyor, duvarlar örülüyor. Yerleşimci çeteler, gece baskınlarıyla aileleri evlerinden sürüyor – son bir haftada 200’den fazla Filistinli gözaltına alındı. BM raporları bile utançla “soykırımvari yayılma” diyor, ama Washington sessiz.

Direniş yanlıları sahada boş durmuyor. El Fetih ve Hamas militanları, yerleşim konvoylarına pusu kurdu; son çatışmada 5 Siyonist asker etkisiz hale getirildi. Nablus sokaklarında gençler taş fırlatıyor, “Bu topraklar bizim!” diye haykırıyor. Sosyal medyada #BatıŞeriaDirenişi etiketiyle videolar patlıyor, dünya Filistin bayraklarını sallıyor. Uzmanlar, bu hamlenin Gazze zaferlerini gölgede bırakma çabası olduğunu söylüyor – ama ters tepecek.

Siyonist planı net: Ürdün Vadisi’ni tamamen yutmak, Filistin devletini haritadan silmek. Ama direniş ruhu kırılmaz; her yeni ev yıkıldıkça yeni savaşçılar doğuyor. Tahran ve Beyrut’tan gelen destek mesajları, Batı Şeria’yı direnişin yeni kalesi yapıyor. Tel Aviv titriyor, çünkü biliyor: Filistin halkı teslim olmaz.