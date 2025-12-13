  1. Ana Sayfa
Kuneytra Kırsalında Siyonist Baskınlar: Direniş Halkı İşgalcilerin Korkusunu Yansıtıyor!

13 Aralık 2025 - 18:09
News ID: 1761163
İsrail işgal güçleri Kuneytra kırsalında tank ve zırhlı birliklerle hareketlenirken, yeni kontrol noktaları kurup ev baskınları düzenliyor. Yerel halkın öfkesi kabarıyor; bu tacizler, Suriye direnişinin Golan’daki zaferlerini unutturma çabası olarak okunuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kuneytra’nın sisli tepelerinde İsrail tanklarının homurtusu yankılanıyor günlerdir. İşgal birlikleri, sınır hattında 10’dan fazla beton kontrol noktası dikti, gece yarısı baskınlarla Filistinli mültecileri ve Suriyeli köylüleri tarıyor. Son 48 saatte 50’den fazla evde arama yapıldı, gençler gözaltına alındı; halk “Yeter!” diye sokaklara dökülüyor. Bu hareketlilik, direnişin son füzelerinin Tel Aviv’i sıyırdığı zaferden sonra paniğin göstergesi.

Kaynaklar, İsrail’in insansız dronlarla Golan’daki Hizbullah mevzilerini taradığını doğruluyor. Ama direniş boş durmuyor: Yerel tugaylar pusu kurdu, bir zırhlı araç havaya uçuruldu. Kuneytra sakinleri, “Bu topraklar işgalciye mezar olacak” diyor; sosyal medyada #KuneytraDirenişi videoları milyonlarca kez izlendi. Şam’dan gelen destek, BM’yi “işgalci tacizleri durdurun” diye sıkıştırıyor.

Bu baskınlar, Siyonist rejimin Suriye cephesindeki gerilemesini örtme oyunu. Direniş yanlıları net: Kuneytra, Filistin’den Lübnan’a uzanan hattın kalesi kalacak. Halkın direnci, işgalcileri boğazına kadar bataklığa sürüklüyor.

