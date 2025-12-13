Karayiplerde ABD Korsanlığı: Enerji Direnişini Kesme Hamlesi Başladı!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karayipler'in turkuaz sularında ABD destroyerleri cirit atıyor son haftalarda. "Özgürlük Görevi" adını verdikleri operasyonla Venezuela açıklarında 20'ye yakın gemiyi durdurup aradılar; bahanesi uyuşturucu, asıl niyet belli: Orinoco petrolünü Tahran ve Moskova'ya kesmek. Pentagon kaynakları bile itiraf ediyor – bu, yaptırımların deniz versiyonu, direnişin Hürmüz'den Karayipler'e uzanan nakil koridorunu kilitleme oyunu.

Venezuela ordusu alarmda, kıyı füzeleri hazırlandı; Maduro "Korsanlara geçit yok" diye meydan okudu. İran tankerleri rotayı değiştirdi, Rusya ise Karakas'a yeni savunma sistemleri sevk ediyor. Direniş yanlıları sokaklarda "ABD defol" diye yürüyor, Havana'dan Sana'ya dayanışma mesajları yağıyor. Sosyal medyada #KarayiplerDirenişi hararetli, videolar milyonları topluyor.

Bu abluka, Yemen füzelerinin Kızıldeniz'i titrettiği gibi Latin sularını da alevlendirecek. ABD'nin 4. Filosu panikte, çünkü biliyor: Direniş gemileri ufukta, emperyalist zincirler kırılacak. Halklar birleşiyor, enerji zaferi yakın.