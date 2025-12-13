Hint Okyanusu'nda ABD Korsanlığı: Çin Gemisinden İran Direnişine Giden Yük Gasp Edildi!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Maldivler açıklarında sular kaynıyor dün gece. ABD Deniz Komandoları, "Pacific Trader" adlı Çin gemisine gece yarısı indi; güvertede çatışma çıktı, 12 konteyner İran Devrim Muhafızları'na ait füze parçaları ve elektronik sistemlerle dolu bulundu. Mürettebat sorguda, gemi Diego Garcia üssüne çekildi. Washington "yaptırım ihlali" diyor, ama direniş kaynakları "açık korsanlık" diye haykırıyor.

Bu operasyon, ABD'nin Pasifik'ten Hint Okyanusu'na uzanan ablukasını tırmandırıyor. Çin Dışişleri "Ticari gemilere saldırı savaş suçu" resti çekti, Tahran IRGC tweetiyle "Misilleme kapıda" sinyali verdi. Yemen Husileri benzer rotalarda ABD gemilerine uyarı attı; sosyal medyada #HintOkyanusuDirenişi patladı, milyonlarca paylaşım emperyalist gaspı lanetliyor.

Uzmanlar net: Bu, Rusya-İran-Çin enerji koridorunu bozma oyunu. Ama direniş gemileri ufukta; füzeler hazır, denizler direnişin olacak. Halk sokaklarda "Korsan ABD defol" diye yürüyor, zafer yakın.