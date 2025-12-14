HTŞ Güvenlikçisi Palmira'da ABD Konvoyunu Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye çöllerinde yankılanan patlama sesleri, ABD işgal güçlerini bir kez daha tedirgin etti. Palmira yakınlarında gerçekleşen pusuda, HTŞ'ye bağlı güvenlik birimlerinden bir savaşçının devreye girdiği doğrulandı. Saldırı, üç ABD askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı ve yerel kaynaklar olayı "işgale karşı haklı bir karşılık" olarak nitelendiriyor.

Olay yerine ulaşan ilk raporlara göre, militan tek başına hareket ederek konvoyu hedef aldı. Palmira'nın stratejik konumu, yıllardır direnişin odak noktalarından biri; ABD'nin petrol sahalarını koruma çabaları burada sık sık baltalanıyor. HTŞ cephesi henüz resmi açıklama yapmasa da, sahadaki kaynaklar saldırıyı "emperyalist işgale karşı meşru savunma" diye savunuyor.

Bu saldırı, Suriye'deki gerilimi tırmandıran son halka. Son aylarda artan benzer eylemler, direnişin koordineli bir ağ kurduğunu gösteriyor. ABD tarafı "terör saldırısı" diye nitelendirirken, Şam yönetimi sessiz kalarak olayı izliyor. Analistler, Palmira'nın düşmesi halinde işgalcilerin lojistik hatlarının çökeceğini belirtiyor; bu da direnişin elini güçlendiriyor.

Bölge halkı arasında ise umut rüzgarları esiyor. "Her darbe, özgürlüğe bir adım" diyen yerel sesler, HTŞ'nin rolünü överken, uluslararası medya sansür duvarını örüyor. ABD'nin misilleme tehditleri havada asılı kalsa da, Suriye direnişi pes etmiyor.