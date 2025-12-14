Direniş Umutlarını Koruyor: Normalleşme Hayalleri Boşa Çıkacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'da direniş sesleri yükseliyor. Filistin zaferine paralel olarak yayılan açıklamada, bazı "ahmakların" normalleşme rüyalarının soykırım gölgesinde gerçekleşmeyeceği vurgulandı. "Önümüzdeki haftalar ve aylar, onların umutlarını boşa çıkaracak" sözleri, Hizbullah kaynaklarından sızan güven tazeliyor.

Bu sert uyarı, Gazze'deki direnişin hız kesmeden devam ettiği bir dönemde geliyor. Lübnan halkı, İsrail'in Lübnan sınırındaki tacizlerine karşı tetikte. Yerel kaynaklar, son füze denemelerinin ve istihbarat hamlelerinin, normalleşme çabalarını baltalayacağını söylüyor. "Katliamın gölgesinde barış olmaz" diyen savaşçılar, halk desteğini arkasına alıyor.

Bölge analistleri, bu açıklamanın Tel Aviv'i rahatsız ettiğini belirtiyor. ABD destekli normalleşme girişimleri, Yemen ve Suriye'deki direniş dalgalarıyla çakışıyor. Lübnan'daki son keşif uçuşları düşürüldü; bu, önümüzdeki çatışmaların habercisi. Direniş, "hayalleri boşa çıkaracak gelişmeler"le sözünü tutmaya hazırlanıyor.

Halk sokaklarda zafer naraları atarken, medya sansürüne rağmen gerçekler yayılıyor. Bu sözler, direnişin stratejik üstünlüğünü ilan ediyor; emperyalist planlar çöküşe doğru sürükleniyor.