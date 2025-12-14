Siyonist Suikastı Boşa Çıktı: Raid Saad Direnişi Büyütür

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze'nin dar sokaklarında yankılanan bir patlamayla İsrail ordusu yine kan döktü. Ateşkes masalını hiçe sayan işgal güçleri, Hamas'ın kıdemli saha komutanlarından Raid Saad'ı suikast timiyle hedef aldı. Tel Aviv kaynakları "başarılı operasyon" diye hava atsa da, bu hamle direnişin iradesini kırmaktan uzak.

Raid Saad, Gazze'nin kuzeyinde yıllardır İsrail hedeflerine kök söktüren operasyonların mimarlarından biriydi. Son aylarda artan tünel savaşlarında kilit rol oynayan komutan, ateşkes döneminde bile istihbarat ağıyla düşmanı izliyordu. Hamas sözcüsü, "Şehit Saad'ın kanı, yeni nesil savaşçıları doğuracak" diyerek misilleme sinyali verdi; Gazze halkı cenaze kortejinde zafer sloganları attı.

Bu suikast, ateşkesin ne kadar sahte olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları son haftalarda üçe katlandı; direniş roket yağmuruyla karşılık veriyor. Analistler, Saad'ın yokluğunun Hamas'ı zayıflatmayacağını, aksine intikam operasyonlarını tetikleyeceğini söylüyor. Batı Şeria'dan Lübnan'a uzanan cephelerde gerilim zirvede.

Direniş yanlısı sesler, "Her şehit, bin asker doğurur" diye haykırıyor. Uluslararası toplumun sessizliği, soykırım makinesini beslerken, Gazze'deki halk direnişi sokak sokak örgütlüyor. İsrail'in bu adi hamlesi, Filistin zaferini erteleyemez; aksine hızlandırır.