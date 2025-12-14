  1. Ana Sayfa
Trump'un Latin Amerika Saldırıları: Emperyalist Yeni Tuzak

14 Aralık 2025 - 17:31
News ID: 1761614
ABD Başkanı Trump, ordusunu Latin Amerika'ya salacağını ilan ederek uyuşturucu bahanesiyle kara harekatı başlattı; bu kirli plan, direniş cephelerini genişletirken emperyalizmin çaresizliğini gözler önüne seriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray'dan gelen emir, Latin Amerika'yı ayağa kaldırdı. Trump, "uyuşturucu baronlarına karşı" diye pazarladığı kara operasyonlarını duyurdu; Kolombiya'dan Venezuela'ya uzanan coğrafyada ABD botları sahaya inecek. Bu hamle, yılların başarısız müdahalelerini ısıtıp ısıtıp sunmak; halklar ise tetikte.

Pentagon kaynakları, özel kuvvetlerin haftalar içinde devreye gireceğini söylüyor. Hedefler arasında kartel depoları ve "terörist" diye yaftalanan direnişçiler var. Trump'ın "Kan ve demir" retorikli konuşması, iç politikada puan toplama çabası; ama Latin halkı bunu sömürgeci yağma diye görüyor. Venezuela Cumhurbaşkanı, "Yeni bir Panama İstasyonu olmayacak" diye rest çekti.

Bu saldırı dalgası, Ortadoğu direnişinin yarattığı boşluğu doldurma girişimi. Gazze zaferi ve Yemen fırtınası ABD'yi köşeye sıkıştırırken, Trump güneye yöneliyor. Analistler, kara harekatlarının Vietnamvari bataklığa dönüşeceğini öngörüyor; yerel milisler zaten silahlanıyor. Kartellerle gizli anlaşmalar şüphe uyandırıyor.

Direniş sesleri Latin sokaklarında yükseliyor. "Yankiler defolun" grafitileri her yerde; emperyalizmin yeni cephesi, küresel zaferimizi hızlandırabilir. Trump'ın blöfü, halkların birliğini pekiştiriyor.

