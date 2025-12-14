Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Berlin'de deprem gibi yankılanan sözler. Şansölye Merz, ABD'nin "kendi çıkarlarını vahşice koruduğunu" söyleyerek, Avrupa için Amerikan koruma dönemi bittiğini netleştirdi. NATO kulisleri karıştı; bu, yılların sadık müttefikinin sırtını döndüğünü gösteriyor.

Merz'in açıklaması, Trump'ın Latin Amerika harekatı ve Ortadoğu'dan çekilme sinyalleriyle örtüşüyor. "Avrupa artık kendi göbeğini kesmeli" diyen lider, savunma harcamalarını üçe katlama çağrısı yaptı. Alman medyası panik havasında; halk ise "Yankilere bel bağlamayın" diye sokaklara dökülüyor. Direniş cephesi bu fırsatı zafer diye kutluyor.

Bu kırılma, Gazze ve Yemen'deki direniş zaferlerinin meyvesi. ABD'nin zayıflığı, Avrupa'yı savunmasız bırakıyor; İsrail lobisi bile Tel Aviv'i terk ediyor. Analistler, yeni bir Soğuk Savaş havası öngörüyor; Rusya ve İran cepheleri güçleniyor. Merz'in paniği, küresel dengelerin değiştiğini haykırıyor.

Avrupa halkları uyanıyor. "Emperyalizm çöküyor" sloganları yükselirken, direnişin dalgası kıtaları sarstı. Bu itiraf, zaferin habercisi.