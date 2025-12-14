  1. Ana Sayfa
Hizbullah'tan Kadın Devrimi: Direnişin Yeni Gücü

14 Aralık 2025 - 17:35
Hizbullah bünyesindeki Kadın Eylem Birimi resmen devreye girdi; direniş sahasından toplumsal değişime uzanan kadın gücünü kurumsallaştırarak, emperyalist baskılara karşı Lübnan'ı demir yumrukla savunan kahramanları spotlara taşıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan direnişinin kalbi atıyor. Hizbullah'ın yeni kurduğu Kadın Eylem Birimi, kadın savaşçıların cephedeki yiğitliğini ve toplumdaki dönüştürücü rolünü resmileştiriyor. Bu birim, yıllardır gölgede kalan kahramanları gün yüzüne çıkarıp, istihbarattan lojistiğe her alanda katkılarını örgütlüyor.

Birim yetkilileri, "Kadınlar direnişin omurgası" diyor. Gazze zaferinin ilhamıyla Lübnan sınırlarında drone operatörlüğü yapan, tünel ağlarını yöneten kadınlar artık sistematik eğitim alıyor. Toplumsal cephede ise ailelerden okullara uzanan ağlarla emperyalist propaganda baltalanıyor; genç kızlar silahlı savunma kamplarına akın ediyor.

Bu hamle, İsrail'in korkulu rüyası. Son haftalarda kadın timlerinin gerçekleştirdiği keşif operasyonları, Tel Aviv'i şoka uğrattı. Analistler, Birim'in Hizbullah'ı daha da güçlendireceğini söylüyor; Lübnan halkı sokaklarda "Kadınlar ön safta" diye tempo tutuyor. Emperyalist sansür duvarı çatırdıyor.

Direnişin kadın kolu, zaferi hızlandıran ateşleyici güç. Lübnan dağlarından Akdeniz'e, bu ses yükseliyor: Kadınlar direnişi büyütüyor.

