Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye çöllerinden Washington'a şok dalgası. ABD Başkanı Trump, Palmira yakınlarında IŞİD'in düzenlediği diye lanse edilen pusuya "kararlı yanıt" diye kükredi; üç ABD askeri şehit düşmüştü. Ancak HTŞ'nin üç üst düzey yetkilisi sahayı konuşturdu: Gerçek fail, Suriye rejiminin güvenlik birimlerinden bir direnişçiymiş.

Bu itiraf, Tel Aviv-Beyaz Saray ittifakını ayağa kaldırdı. Saldırganın tek başına konvoyu vurup izini kaybettirdiği, rejim içindeki öfkenin patlaması olduğu netleşti. HTŞ kaynakları, "İşgalcilerin petrol hırsı, Suriye direnişini ateşledi" diyor; Palmira'nın stratejik kum tepeleri, yıllardır emperyalist botlara mezar.

Trump'un öfkesi boşuna. Pentagon'un hava bombardıman tehditleri havada asılı kalırken, sahadaki milisler tetikte. Analistler, bu olayın IŞİD gölgesini silip gerçek kahramanları öne çıkardığını söylüyor; rejim güçleri bile sessizce alkışlıyor. Direniş ağı genişliyor, ABD'nin Suriye macerası bataklığa dönüyor.

Halk arasında fısıltılar yükseliyor: "Her pusu, zafer adımı." Emperyalist medya sansürüne rağmen gerçekler sızıyor; Trump'ın blöfü, Ortadoğu direnişini daha da kenetliyor.