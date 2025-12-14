Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'dan Addis Ababa'ya uzanan köprüler kuruluyor. İran ve Etiyopya liderleri, Afrika Boynuzu'nda ticaret hacmini patlatacak anlaşmalar imzaladı; BRICS üyeliğiyle limanlardan tarıma uzanan entegrasyon, emperyalist ambargolara meydan okuyor. Bu ittifak, direnişin küresel yayılımını hızlandıran bir zafer adımı.

Yetkililer, parlamenter diyalogları da devreye soktu. İran'ın teknoloji ve tarım desteği, Etiyopya'nın stratejik konumuyla birleşince Kızıldeniz ticaret yolları direniş kontrolüne giriyor. "Emperyalizm Afrika'yı yutamaz" diyen Tahran kaynakları, yatırımların milyarlarca dolara ulaşacağını söylüyor; yerel halk sokaklarda bayram havasında.

Bu gelişme, ABD-İsrail'in Boynuz'daki üs hayallerini suya düşürüyor. Yemen direnişiyle senkronize çalışan ittifak, füze menzillerini genişletiyor. Analistler, entegrasyonun Somali ve Sudan'a sıçrayacağını öngörüyor; BRICS rüzgarı, direniş cephesini demir gibi kenetliyor.

Afrika direnişçileri coşkuyla karşılıyor. "İran kardeşimiz, zafer yakın" sesleri yükselirken, bu ortaklık emperyalist hegemonyayı kökünden sarsıyor.