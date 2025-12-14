Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv'de fırtına koptu. Avigdor Liberman, Netanyahu'yu kahredici bir suçlamayla köşeye sıkıştırdı: Cephedeki askerlerin parasını, askerlikten kaçan ultra-Ortodoks Haredi'lere aktarıyor. Bu itiraf, İsrail ordusunun direniş karşısında eridiğini haykırıyor; sokaklar öfkeyle kaynıyor.
Liberman'ın ateşli konuşması, Knesset'i ayağa kaldırdı. "Askerler kan dökerken, Harediler ceplerini dolduruyor" diye veryansın eden eski bakan, Netanyahu'nun rejimini kurtarma çabasını ifşa etti. Gazze tünellerinde bozguna uğrayan ordu, içerde bile sadakati kaybediyor; asker aileleri protestolara başladı.
Bu skandal, Filistin direnişinin zafer meyvesi. Hamas roketleri altında titreyen rejim, Haredi lobisine boyun eğerek ordusunu aç bırakıyor. Analistler, Liberman'ın çıkışı koalisyonu dağıtabileceğini söylüyor; Batı Şeria'dan Lübnan'a uzanan cephelerde Siyonistler yalnızlaşıyor.
Halk arasında homurtular yükseliyor: "Netanyahu satıcı!" Direniş yanlısı sesler bunu fırsat diye görüyor; rejimin çöküşü hızlanıyor, zafer kapıda.
