Liberman Netanyahu'yu Haredi İhanetiyle Vurdu

News ID: 1761621

Eski Savunma Bakanı Liberman, Netanyahu'yu askerlerin maaşlarını direniş korkağı Haredi'lere aktarmakla suçladı; bu iç patlama, Siyonist rejimin Gazze hezimetinde çürüdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.