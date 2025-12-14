Hamas'tan Uyarı: İsrail Gazze'yi Yıkıma Sürükleyecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze'den yükselen alarm sesleri kulakları sağır ediyor. Hamas'ın önde gelen isimlerinden Basim Naim, İsrail'in ateşkes yalanını paramparça edecek yeni bir katliam dalgası peşinde koştuğunu açıkladı. "Tehlikeli tırmanış" uyarısı, Katar ve Mısır gibi arabulucuları acilen devreye sokma çağrısıyla noktalanıyor; direniş, bu oyunu bozmaya ant içmiş durumda.

Naim'in sözleri, son günlerdeki hava tacizleri ve casus drone'larla örtüşüyor. Gazze'nin kuzey mahallelerinde toplanan istihbarat timleri, İsrail'in tünel ağını yeniden vurma hazırlığında. Hamas kaynakları, "Her ihlal, roket yağmuruyla cevaplanır" diyor; halk sokaklarda nöbette, zafer inancı taş gibi.

Bu uyarı, Netanyahu rejiminin iç çöküşüyle paralel geliyor. Liberman skandalı ve Haredi kriziyle sarsılan Tel Aviv, Gazze'de son kartını oynuyor. Analistler, arabulucuların sessiz kalırsa direnişin Lübnan ve Yemen'le senkronize misillemesinin bölgeyi saracağını söylüyor. Filistin direnişi, emperyalist planları suya erdiriyor.

Direniş yanlıları meydanlarda toplanıyor: "Zafer bizim!" Arap dünyası uyanıyor, İsrail'in sonu görünüyor.