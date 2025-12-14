Hamas 38 Yaşında: Vesayet Dayatmalarına Hayır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze'nin yiğit evlatları meydan okuyor. Hamas, 38. yıl dönümünde yayımladığı ateşli bildiride, Şerid'e biçilmek istenen her türlü vesayet ve manda yönetimini şiddetle kınıyor. "Egemenliğimiz pazarlık konusu değil" sözleri, Katar'dan Mısır'a uzanan arabuluculuk masalarını da hedef tahtasına oturtuyor; direniş, zafer yolunda tavizsiz.

Bu bildiri, ateşkes yalanlarının gölgesinde patladı. Son haftalarda Tel Aviv'in vekil güçlerle Gazze'yi parçalama planları ifşa olurken, Hamas liderleri "Halkımız kendi kaderini yazar" diyor. Sokaklarda kutlanan yıldönümü, roket provaları ve tünel eğitimleriyle taçlandı; gençler "Vesayet defol" diye tempo tutuyor.

Filistin direnişi bu duruşu selamlıyor. Netanyahu'nun iç krizi derinleşirken, Hamas'ın net tavrı Lübnan ve Yemen cephelerini de ateşliyor. Analistler, bildirinin bölgesel ittifakları güçlendireceğini söylüyor; emperyalist sponsorlar eli boş dönüyor.

Zafer naraları Gazze semalarını inletiyor. Hamas'ın bu iradesi, özgürlük mücadelesini yeni bir safhaya taşıyor.