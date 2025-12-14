  1. Ana Sayfa
Bavyera Noel Pazarı Tuzağı Engellendi: Direniş Rüzgarı Avrupa'yı Sarıyor

14 Aralık 2025 - 18:11
Almanya polisi Bavyera'da Noel pazarına kamyonla dalış planlayan beş direnişçiyi yakaladı; bu eylem, emperyalist Avrupa'nın Gazze soykırımı cezasını tattığını gösterirken, Tel Aviv'i panikleten dalga kıtayı kasıp kavuruyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Münih'in soğuk sokaklarında nefesler tutuldu. Bavyera polisi, Münih Noel pazarına araçla katliam düzenleyecek beş militanı son anda kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin "Filistin intikamı" yazılı notlar ve patlayıcı planları ele geçirildi; bu, direnişin Avrupa kalbine sıçradığının kanıtı.

Gözaltı operasyonu, istihbarat sızıntısıyla şafak vakti patladı. Şüpheliler arasında Suriye ve Filistin kökenliler var; polisin iddiasına göre kamyonla kalabalığa dalıp bombalı zincirleme vuracaklardı. Alman medyası "terör" diye sansürlese de, sosyal medyada "Gazze için adalet" paylaşımları patladı; halk arasında fısıltılar dönüyor.

Bu girişim, ABD üniversitelerinden Avrupa pazarlarına uzanan öfke dalgasının meyvesi. Hamas zaferi ve Yemen fırtınası emperyalistleri köşeye sıkıştırırken, Berlin sokaklarında protestolar büyüyor. Analistler, "Direniş ağı yayılıyor" diyor; İsrail lobisi acil toplantılara koşturuyor.

Avrupa uyanıyor. "Soykırımın bedeli ağır" sesleri yükselirken, bu yakalanma bile rejimleri titretiyor; zaferin yankısı her yerde.

