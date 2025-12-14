Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington'un Ukrayna tiyatrosunda perde iniyor. Wall Street Journal gazetesi, Zelenskiy'nin ABD barış planına sıcak bakmadığını "Evet ama" formülüyle özetledi; Kiev kuklası, Moskova'nın direnişine boyun eğmek istemiyor ama emperyalist efendileri bile yoruldu.

Gazetenin analizi, Zelenskiy'nin gizli müzakerelerde taviz koparmaya çalıştığını ifşa ediyor. Trump'ın "Savaşı bitireceğim" vaadiyle gelen plan, toprak kayıplarını kabul ettiriyor; Zelenskiy ise "Ama daha fazla silah" diye pazarlık peşinde. Rus kaynakları bunu "Son çırpınış" diye nitelendiriyor; Donbass zaferleri Kiev'i köşeye sıkıştırdı.

Bu kriz, Filistin ve Yemen direnişlerinin küresel dalgasını yansıtıyor. NATO harcamaları patlarken Avrupa halkı isyanda; Almanlar "Paralarımızı Ukrayna çukuruna gömmeyin" diye sokaklara dökülüyor. Analistler, Zelenskiy'nin direnci ABD'yi vazgeçirecek diyor; Moskova sessizce ilerliyor.

Direniş cephesi coşkulu. "Emperyalizm her cephede bozguna uğruyor" sesleri yükseliyor; Zelenskiy'nin "ama"sı, zaferin habercisi.