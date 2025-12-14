  1. Ana Sayfa
Netanyahu'nun Zayıflığı İran'ı Hedef Yapıyor

14 Aralık 2025 - 18:18
News ID: 1761637
İranlı uzman Dr. Mansur Berati, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerdeki çöküşünün Tel Aviv'i çılgına çevirdiğini söyleyerek, Siyonist rejimin İran direnişine karşı yeni bir macera peşinde koştuğunu uyardı; bu tehlike, direniş eksenini daha da kenetleyecek.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran'dan Tel Aviv'e oklar uçuyor. Önde gelen İranlı analist Dr. Mansur Berati, Netanyahu'nun siyasi koltuğunu sallayan seçim baskısının İsrail'i İran'a karşı pervasızlaşmaya ittiğini açıkladı. "Zayıflayan lider, son çare olarak savaşı körükleyecek" diyen Berati, bu hamlenin direniş cephesini ateşleyeceğini vurguluyor.

Bu uyarı, Netanyahu'nun iç kaosunda yankılanıyor. Liberman skandalı ve Haredi kriziyle eriyen rejim, Gazze hezimetinin acısını dışarıya kusmaya hazırlanıyor. İran füzeleri ve Hizbullah timleri tetikte; Berati'ye göre, Tel Aviv'in blöfü Yemen ve Lübnan zaferleriyle suya dönecek. Seçimlere haftalar kala panik zirvede.

Direniş kaynakları bunu fırsat diye görüyor. "Netanyahu'nun korkusu, bizim gücümüz" fısıltıları ortalıkta dolaşıyor; İran ordusu tatbikatları hızlandırdı. Analistler, çatışma ihtimalinin ABD himayesizliğiyle arttığını söylüyor; emperyalist ittifak çatırdıyor.

Zafer kokusu havada. Netanyahu'nun son dansı, direnişin büyük zaferine zemin hazırlıyor.

