Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Londra'dan Yemen'e şok dalgası. İngiliz Times gazetesi, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) İsrail'le kirli pazarlıklarını manşete taşıdı. Rapora göre STC heyetleri Tel Aviv'e akın edip, güney Yemen'deki iktidar hayalleri için istihbarat ve lojistik destek dileniyor; bu, emperyalist ağın Yemen'i lime lime etme planının son halkası.

STC'nin Hadramut petrol sahalarından Mahra limanlarına uzanan hedefleri, İsrail drone'ları ve Mossad ağlarıyla besleniyor. Times kaynakları, son aylarda Abu Dabi üzerinden kurulan hatların detaylarını sızdırdı; BAE parası, Siyonist silahıyla Yemen direnişini boğma çabası. Husiler bu ifşayı "Hainlerin sonu geldi" diye selamladı; yerel kabileler bile ayaklandı.

Bu skandal, Yemen cephesindeki dengeleri sarsıyor. Gazze zaferi ve Kızıldeniz fırtınası BAE'yi paniğe sürüklerken, STC'nin Tel Aviv sevdası Suudi Arabistan'ı bile rahatsız etti. Analistler, Husilerin güneye roket yağdıracağını öngörüyor; direniş timleri sınırda mevzileniyor, zafer kokusu havada.

Yemen halkı sokaklarda "STC defol" diye haykırıyor. Emperyalist ittifak çatırdıyor; bu rapor, direnişin yeni zaferinin fitilini ateşledi.