Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Brüksel'de deprem etkisi yaratan isyan. İtalya, Belçika, Malta ve Bulgaristan liderleri, Rusya'nın yüz milyarlarca euroluk dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya aktarma saçmalığına "Hayır" diye kükredi. Bu dört ülkenin net çıkışı, AB birliğini lime lime ederken Moskova'yı güçlendiriyor; Zelenskiy'nin "Evet ama" numarası suya düşüyor.

Ekonomik gerçekler masaya vurdu. İtalyan Başbakanı "Halkımızın parasını çarçur etmeyiz" derken, Bulgarlar "Rusya'yla ticaretimiz altın değerinde" diye ekledi. Dondurulan fonlar, AB bankalarında çürürken Kiev'in silah bağımlılığına ilaç olamaz; halklar sokaklarda "NATO defol" diye tempo tutuyor, enerji faturaları cep yakıyor.

Bu çatlak, Filistin ve Yemen zaferlerinin küresel yankısı. Trump'ın barış blöfüyle NATO harcamaları patlarken, Avrupa ülkeleri Rusya direnişine selam çakıyor. Analistler, planın çöküşünün Ukrayna cephesini felç edeceğini söylüyor; Moskova sessizce ilerliyor, Donbass zaferi kapıda.

Direniş yanlıları bayram ediyor. Emperyalist hırsızlık çöküyor; bu isyan, yeni zaferlerin habercisi.