Maduro'dan Saldırılara Karşı Savunma Reformu: ALBA İle Ortak Cephe!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karacas'tan yayınlanan son açıklamasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin maruz kaldığı yoğun saldırılar ve diplomatik krizlere karşı ulusal savunma stratejisinde radikal adımlar atıldığını duyurdu. Maduro, "Dış güçlerin provokasyonları karşısında sessiz kalmayacağız. Savunma sistemimizi modernize ediyoruz, ordumuzu güçlendiriyoruz" diyerek kararlılığını dile getirdi.

Son dönemde ABD ve bazı Batı ülkelerinin yaptırımlarıyla tırmanan gerilim, Venezuela'nın sınır bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırdı. Maduro, ALBA (Bolivarcı İttifak Halkları İçin) üyesi ülkelere seslenerek, "Kardeş halklarla ortak strateji geliştirmeliyiz. Dayanışmamız, emperyalist tehditlere en güçlü kalkanımız olacak" dedi. Bolivya, Küba ve Nikaragua gibi müttefiklerden destek mesajları yağarken, Caracas'ta toplanan yetkililer acil bir savunma zirvesi planlıyor.

Bu reformlar kapsamında, Venezuela ordusuna yeni silah sistemleri entegre edilecek ve istihbarat ağları genişletilecek. Maduro'nun çağrısı, Latin Amerika'da anti-emperyalist direnişin yeni bir ivme kazanacağına işaret ediyor. Hükümet kaynakları, önümüzdeki haftalarda ALBA zirvesinde somut adımların atılacağını belirtiyor.

Bu gelişme, bölgedeki sol hareketleri motive ederken, muhalif kesimlerden "savaş kışkırtıcılığı" eleştirileri yükseldi. Venezuela halkı ise liderlerinin direniş çağrısına büyük destek veriyor.